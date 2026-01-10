¡ÖÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤Î¤·¤Ê¤¤2»þ´Ö¡×à¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯á»³¸ýÃ£Ìé¤ËÈ¿¶Á¡Ö´ñÀ×¤Î1Ëç¡×¡Ö¿´Â¡¤Ë°¤¤¡×¡ÖÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¾Ð¤¦¡×
¹¹¿·¤·¤¿ÌÈµö¾Ú¤ò´é¤ÎÁ°¤Ç¸ø³«
¡¡¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤¬à¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Î2»þ´Öá¤òÊó¹ð¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±¿Å¾ÌÈµöºÆ¼èÆÀ¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î¹¹¿·2»þ´Ö¤Î¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¡Ø¹¹¿·Ëº¤ì¤«¤é¤Î¼º¸ú¡Ù¡Ø°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¡Ù¤Î¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤¿¤ÓàÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îãá¤È¤·¤Æ»³¸ýÃ£Ìé¤ÎÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤Ë¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³¸ý¤Î¤ä¤Î»ú¤â½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ªÎ»¡×¤È¼«µÔÅª¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï2020Ç¯¤Ë¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤Î¤·¤Ê¤¤2»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÄù¤á¡¢¹¹¿·¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌÈµö¾Ú¤ò´é¤ÎÁ°¤Ç·Ç¤²Ê£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¼«µÔÅª¤Ë¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Î2»þ´Ö¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¾Ð¤¦¡×¡Ö¹Ö½¬¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë¹¹¿·½ª¤ï¤Ã¤Æ°ì°Â¿´¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´ñÀ×¤Î1Ëç¡×¡Ö¿´Â¡¤Ë°¤¤¹Ö½¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£