お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）が10日に生放送され、富澤が昨年に続いて年末年始をハワイで過ごしたことを告白。意外すぎる目的を明かし、伊達を驚かせた。

ハワイには約10日間滞在も、海には1回しか入らなかったという富澤。「寒いのよ。頑張って入る感じ。水風呂までいかないけど。暖かいんだけど、水はやっぱり冷たい」と強調した。そして「で、やっぱ、木がいいよね、ハワイというのは」と言い始め、伊達は「うん？」と首をかしげた。

「何本かの木が集まって…」と続けたところで、伊達が「お前、木、見に行ってるの？ハワイへ？」とカットイン。富澤は「ハワイは木を見に行くもんですよ。結構自然があるから、木を見ちゃうじゃん。何か垂れ下がってたりするし。ターザンがつたっていくようなツタみたいなのが垂れ下がっているわけよ。なんでこうなるんだろうな？とか。木を主に見る感じ」と力説し、伊達をあきれさせていた。