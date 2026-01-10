¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬¡È¥»¡¦¥ê¡¼¥°´ÆÆÄ¡É½¢Ç¤¡Ä¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÂçÏÂÃÏ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë Ä¶¥×¥íÌîµåULTRA¡Ù¤¬¡¢¤¢¤¹11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¸å2¡§00¡Á3¡§55¡¡¢¨Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¡£¡È¥»¡¦¥ê¡¼¥°´ÆÆÄ¡É¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¾®±à³¤ÅÍ¡õÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡× ¡ÄÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¡ØÄ¶¥×¥íÌîµåULTRA¡Ù
¡¡¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ë½¸¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¥µ»¤ËÄ©¤ß±É´§¤ò¶¥¤¦¡¢¹±Îã¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡£¡Ö12µåÃÄ¤ÎÂÐ¹³Àï¡×¤«¤é¡Ö¥»¡¦¥Ñ¤Î¥ê¡¼¥°ÂÐ¹³Àï¡×¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¸òÎ®Àï¾å°Ì6¥Á¡¼¥àÆÈÀê¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á´¾¡¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡×¤È¡È»°´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¡£
¢£¥»¡¦¥ê¡¼¥°´ÆÆÄ¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥¨¡¼¥¹¡§»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»û²È¡§¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤µ¤È¡¢¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¡¼¥¹¡§¡ÖULTRA¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»àÆ®¡£Ì¡²è¤Î¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ïºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌçÊÌÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
»û²È¡§À¾Éð¤Î¹ÃÈåÌîÁª¼ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÎÏ¤È¤ª¾Ð¤¤ÎÏ¤Î¹â¤µ¡ªÆÃ¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ï±Ô¤¤¥Ü¥±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¹Åç¤Î¿¹±ºÁª¼ê¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥â¥í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÅ¤«¤Ê´¶¤¸¤ä¤Î¤Ë¡¢Á´Á³»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ø¤ó¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ØÂçÏÂÃÏ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë Ä¶¥×¥íÌîµå ULTRA¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ¡Á3»þ55Ê¬
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È
½Ð±é¡¡
¡ÚMC¡Û Çú¾ÐÌäÂê¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡¢ÅÄÃæÍµÆó¡Ë¡¢ÏÉ¸«ÎèÆà
¡Ú¶¥µ»²òÀâ¡ÛÀÖÀ±·û¹
¡Ú¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡Û¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Â¼½Å°ÉÆà
¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°´ÆÆÄ¡Û²Ï¹ç°ê¿Í¡¢¤ä¤¹»Ò
¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°´ÆÆÄ¡Û¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡ÛCANDY TUNE
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë ¹â¶¶Íõ ¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë ¢¨VTR½Ð±é
¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½Ð¾ìÁª¼ê¡Û¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡§ ´ä°æ½Ó²ð¡¦ÀîÂ¼Í§ÅÍ¡¡¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¢¨VTR½Ð±é¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡§ Ã£¹§ÂÀ¡¦À¶µÜ¹¬ÂÀÏº
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡§¶åÎ¤°¡Ï¡¡¦Ê¡±Ê¾©¡¡À¾ÀîÎ¶ÇÏ¡Ê¢¨VTR½Ð±é¡Ë
ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡§À¾³À²íÌð¡¦½¡»³ÎÝ
ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡§¹ÃÈåÌî±û¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï
ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¡§ ¹âÌîæûÂÁ¡¦Æ£¸¶¶³Âç
¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½Ð¾ìÁª¼ê¡Û¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡§ÌçÊÌ·¼¿Í¡¦¹â»ûË¾Ì´¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë ÃæÌîÂóÌ´¡Ê¢¨VTR½Ð±é¡Ë
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡§ÃæÀî¸×Âç¡¦³á¸¶¹·´õ¡¡ËÒ½¨¸ç¡Ê¢¨VTR½Ð±é¡Ë
ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡§Á¥Ç÷Âç²í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¡´Ý²Â¹À¡Ê¢¨¥È¡¼¥¯ÉôÊ¬¤Î¤ß¡Ë¡¦ÂçÀª¡Ê¢¨VTR½Ð±é¡Ë
ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡§ ¾¾ÍÕµ®Âç¡¦ÄÔËÜÎÑÂÀÏº
¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¡§¿¹±ºÂçÊå¡¦¾®±à³¤ÅÍ
Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡§ ±üÀî¶³¿¡¦´äÅÄ¹¬¹¨
