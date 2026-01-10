俳優仲野太賀（32）が10日、NHK大阪ホール（大阪市中央区）で開かれたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークショーに参加。終演後に取材に応じ、初回放送後の“異変”を明かした。

仲野は同作で池松壮亮（35）演じる藤吉郎（のちの豊臣秀吉）の弟・小一郎（のちの豊臣秀長）を演じる。4日の初回放送時には、名古屋で記念イベントに出演。「撮影始まって半年経ったんですけど、このシーンはこうだったとかいろんな思い出がよみがえってきた」といい、「やっと人さまの目に触れるんだなあという始まりに、とっても胸が高鳴りました」と回想した。

名古屋から帰宅後は「全然寝れなくて」と告白。「興奮して、気持ちが高ぶってしまって。もちろん台本も読んでるし、見てるんですけど、続きが気になって」と、張本人がまさかの心境を打ち明けると、「何言ってんの？ほんとに」と池松にツッコまれた。

「1話見たもんだから続きが気になっちゃって…。第2話見ました」と、手元に届いた映像を思わず見たようだ。「2話見て、お風呂場でこっそり泣きました」と言って、笑わせた。

池松も「ちなみに2話が届いた日に、撮影終わりに（仲野が）“おうち行っていいですか？ちょっとご飯食べたいです”ってうちに来て。2話をふたりで見て、隣で号泣でしてました」と暴露。仲野は「2話泣けます！」と太鼓判を押していた。