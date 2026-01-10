WATWING八村倫太郎、スタイル際立つ個性派コーデに反響「オーラすごい」「本当に似合う」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
アジアンテイストのステージに登場した八村は、フラワーモチーフが印象的なスタイルを披露。リラックス感のあるオーバーサイズのトップスにワイドパンツを合わせ、オレンジヘアに映えるベレー帽とメイクをプラスした、個性的なコーディネートでランウェイを彩った。さらに、ランウェイトップではクールな視線でポージング。スタイルの良さを活かしたウォーキングで、会場を圧倒した。
八村のランウェイに、ネット上では「スタイル抜群すぎ」「メイクが本当に似合う」「モデルの表情もかっこいい」「オーラすごい」など反響が寄せられている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆八村倫太郎、クールな表情で魅了
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
