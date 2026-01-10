Cocomi、妹・Koki,撮影の美脚ショット披露「脚長すぎ」「カメラセンス抜群」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/10】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが1月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】Koki,が撮影「センス抜群」Cocomiの美脚ショット
Cocomiは「のんびりday」とつづり、グレーとブラックで統一されたコーディネートを披露。グレーのミニスカートに黒のタイツを合わせ、ほっそりとした脚を際立たせた。また「写真は ＠koki が撮ってくれました」と、妹でモデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が撮影したものだとも添えている。
この投稿にファンからは「真っ直ぐな脚で綺麗」「カメラセンス抜群」「憧れのスタイル」「脚長すぎる」「等身がすごい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Cocomi、妹・Koki,撮影のミニスカショット公開
◆Cocomiのミニスカ×黒タイツ姿が話題
