STARTO社所属ふぉ〜ゆ〜・越岡裕貴、アキレス腱断裂 ミュージカル降板を発表「治療とリハビリに専念」
ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴が、アキレス腱断裂のため、予定していたミュージカル『ダブル・トラブル TAKE2 〜Hollywood Ending〜』を降板する。主催のシーエイティプロデュースが10日、公式サイトで発表した。
【写真】決意を語ったふぉ〜ゆ〜・越岡裕貴
発表で「ミュージカル『ダブル・トラブル TAKE2 〜Hollywood Ending〜』に兄ジミー役で出演を予定しておりました越岡裕貴(ふぉ〜ゆ〜)さんが、アキレス腱断裂のためやむなく、降板することとなりました」と発表。「報告を受けて、越岡さん、演出のウォーリー木下さん、本作プロデューサーと協議の結果、越岡さんの出演は難しいとの判断に至り、また、一日も早い回復を願い、治療とリハビリに専念いただくことにいたしました」と経緯を説明した。
続けて「出演を楽しみにされていたお客様には、ご迷惑、ご心配をおかけすることを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
代役について「これを受けまして、兄ジミー役として、以前『ダブル・トラブル』で同役を演じ、素晴らしい歌唱とダンスを披露していただいた上口耕平さんに出演いただくこととなりました」と報告。なお、本出演者交代に伴い、ご希望のお客様にはチケットの払い戻しを承ります。詳細は下記をご確認ください」と案内。「ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
最後に「日本公演のために書き下ろした世界初演『ダブル・トラブル TAKE2 〜Hollywood Ending〜』 出演者・スタッフ一同、ご来場をお待ちしております」と締めくくった。
払い戻し対象となる公演は、2月8日の保谷公演から3月8日の有楽町公演まで16公演。
