子どもが生まれれば、生活が変わるのは当たり前。そう思っていたのは妻だけだったのでしょうか。一番支えてほしい時期に、独身気分が抜けない夫。読者からも「わがまますぎる」「生活できるのは誰のおかげ？」と、賛否両論の嵐が巻き起こっています。

今回ご紹介するのは、出産を機に深まってしまった夫婦の溝を描く、全71話に及ぶ再構築の物語。些細なすれ違いが「絶望」に変わる前に、二人が向き合い、未来を諦めないために選んだ答えとは？

■出産後、協力ゼロの夫の不用意な一言が妻の心を殺していく

主人公・ようこは、待望の赤ちゃんを出産し、慣れない育児に追われる毎日。しかし、夫・しょうたの生活は以前と何一つ変わりません。仕事から帰れば「疲れた」を連呼し、スマホを離さず、泣き叫ぶ子どもを横目に自分だけの時間を謳歌する夫。ようこの心には、説明しようのないモヤモヤが積もっていきます。

「自分は外で稼いできているんだから、家事育児は専業主婦の仕事だろ」。そんな無自覚な態度が、ようこを極限まで追い詰めます。崩壊寸前の夫婦関係が、ここから幕を開けます。

■「もう無理かもしれない…」すれ違いの果てに、二人が見つけた転換点とは？

物語の中盤からは、ようこの「本音」がダムを決壊させたように溢れ出します。夫の無関心、価値観の致命的なズレ、そして「この人と家族でいる意味があるのか」という自問自答。かつて愛し合ったはずの二人の家は、いつしか言葉のない冷たい戦場へと変わっていました。

しかし、ある事件をきっかけに夫の意識に変化が訪れます。ギクシャクした関係から、再び手を取り合おうとする「再構築」への橋渡し。妻の負担を数値化し、夫が自分の無自覚な加害性に気づき始めた時、物語は感動と希望のエンディングへと加速していくのです。

果たして、ようこは夫との未来を信じ直すことができるのでしょうか。そして、頑固だった夫が変わった「決定的な理由」とは？

こちらは投稿者のエピソードを元に、2024年よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。

■気になる読者の反応は？

まずは、産後の生活の変化を理解しようとしない夫や、社会の構造に対する厳しい批判の声です。

・子どもができれば生活が変わるのが当たり前。そんなことも想像できないこの夫は何なの？ 自分の不機嫌で相手を支配するなんて最悪。

・妻の本音がリアルすぎて「それわかる！」の連続。夫の成長だけでなく、関係性そのものの再構築を丁寧に描いているのが救いです。

・苦しいだけで終わらない、希望のある結末が待っていると信じて読み進めました。世の中のパパ全員に読んでほしい！



また、アンケートで物議を醸した、専業主婦の役割や経済力を盾にした非常に辛辣な意見です。

・専業主婦なら、家事全般やるの当たり前だろ。金も稼がないわけで、男でいうところのヒモなんだから。不満があるなら自分が働けば？

・夫は仕事で疲れているのに子守を頼むなんて言語道断！ だれのおかげで生活出来てるの？ 妻は常にご主人をたててあげて気持ちよく過ごせるようつとめるべき。

・この妻がおかしいという視点も入れるべき。わがまますぎる。共働きなら理解できるけど、養ってもらってるなら文句言えない。



そして、自身の過酷な体験を重ね合わせ、冷徹に現実を見つめる読者からのアドバイスです。

・夫の不倫が発覚して、弁護士に相談しましたが慰謝料は貰えないとのこと。生活の為、会話もなく渋々一緒にいます。この漫画のようにやり直せる夫婦は奇跡。

・「未来を諦めない」って素敵な言葉だけど、相手が変わる気がないなら早めに切るのも一つの手。共感できる描写が豊富だからこそ、冷静になれます。

・些細な日常のモヤモヤこそが一番の毒。自分の人生を守るための選択を、どんな形であれ肯定してあげたい。



「俺は稼いでいる」「私はこれだけやっている」。そんな不毛な言い合いの果てに、何を見つけるのか。今、夫婦関係に悩むすべての人に届けたい、驚愕の逆転再構築劇。その衝撃のラストは必見です！

