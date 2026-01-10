日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が10日、日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。番組MCの中山秀征（58）と“共演”した。

この日のテーマは「ホーム自慢」。

広島の小園海斗内野手（25）と並んで辻岡義堂アナウンサー（39）の直撃を受けた清宮幸はカメラ目線の笑顔で「ヒデさん」と呼びかけると「『シューイチ』土曜日もお疲れさまです」と昨年4月から週2回放送になった番組でMCを引き続き務める中山をねぎらい、笑顔の中山はワイプでうれしそうに手を振った。

そして、清宮幸が「同じ少年野球でヒデさんの息子さんと一緒にプレー」と中山との関係性を説明すると、辻岡アナは「そうなんですか！」とびっくり。清宮幸は「ヒデさんにめっちゃお世話になってるんで」と笑顔を見せた。

スタジオでVTRを見ていた中山は「立派になったね、幸太郎」とこの時点でもう目尻が下がりっぱなし。うれしそうにうなずいた。

本題の「ホーム自慢」について清宮幸は「シメパフェ。夜パフェともいうんですけど」とし、「ご飯を食べて、もう一軒はしごして、パフェだけを食べに行くっていう。たまんないです、マジで。フルーツパフェが大好きで。フルーツがあればあるほど、もうたまんないっす」と明かした。

「わざわざ並んででも行きますし、夜は（店内に）女性も多いですし。その中に選手2人とかで並んで…ゴツイのが。ぎゅうぎゅうで食べる」と楽しそうに北海道ライフを明かした東京都出身の清宮幸。

VTRが明けると、中山は「幸太郎も今回出てもらって。他球団も面白いね」と通常の“巨人オンリー”と違った熱ケツ情報を新鮮に感じた様子で、さらに「幸太郎、小学校の時から知ってるからね。でっかくなったね…」と完全にお父さん目線。「年末ちょっと久々に会ったんだけど…。やっぱり甘いもの好きそうだったね」とぶっちゃけていた。