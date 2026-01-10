モデルでタレントの「こころん」こと荻野心（20）が10日までにインスタグラムを更新。東京オートサロンでの衣装姿を披露した。

荻野は「東京オートサロン2026、1日目ありがとうございました!」と感謝を伝え、当日の衣装姿を投稿した。オーバーサイズのシャツからインナーをチラリと見せ、足元はオーバーニーブーツで美脚をあらわにしている。

続けて「初日でドキドキでしたが沢山の方が来てくださり、たくさん写真撮ってくださってうれしかったです」と喜んだ。

この投稿にフォロワーからは「完璧です!!」「可愛くてカッコいい」「めっちゃかわいい」とコメントが寄せられている。

1980年代にブレークしたアイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号33番として活躍した布川（現姓荻野）智子（57）の娘として知られ、愛称は「こころん」。日本一かわいい女子中学生を決める「JCミスコン2018」で準グランプリに輝き、アイドルユニットのメンバーや雑誌「Popteen」のレギュラーモデル、テレビ出演などで活躍している。

母は、タレント活動とともに美容家、美容食アドバイザーとしても活動。兄に元シブがき隊の「ふっくん」こと布川敏和（60）を持つ。荻野にとっては伯父となる。