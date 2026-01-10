¡ÚMLB¡ÛÂçÊªFA¥¿¥Ã¥«ー³ÍÆÀ¤á¤°¤ëÁèÃ¥Àï¡¡¸ø¼°¤Ï¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤ò¡ÈÃåÃÏÅÀ¡É¤ËÍ½ÁÛ¡¡¥É·³ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¿ä¾©
º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Î¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë»Ô¾ì¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¡£¥á¥¸¥ãー¶þ»Ø¤Î5¥Äー¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¿¥Ã¥«ー¤Î°ÜÀÒ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÊóÆ»¤Ï²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÇÞÂÎ¤¬¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°¸þ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥É·³¤Ï¥Ó¥·¥§¥Ã¥È³ÍÆÀ¤â±½
¥¿¥Ã¥«ー¤Ï¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹FA¢ª¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¡¢24Ç¯¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹FA¢ª¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÂçÊªFA¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢26Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¡Ö»Ä¤ë¥È¥Ã¥×FA¤ÎÀøºßÅª¤Ê¡ÈÃåÃÏÅÀ¡É¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ï¥¿¥Ã¥«ー¤È¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ÎºÆÄù·ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆ·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÍýÏÀ¾åºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤òÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥ª¥«¥â¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤ËÂç·¿Êä¶¯¤ËÆ°¤¯¤Ê¤é¡¢ÆâÌî¼ê¤è¤ê¤â³°Ìî¼ê¤ÎÊý¤¬²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëµ¼Ô¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òÊóÆ»¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯³ÍÆÀ¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥Üー¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥Ã¥«ー¤ÎÊý¤¬²ÃÆþ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï1Ç¯¸å¤ËFA¤È¤Ê¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï³°Ìî¼ê¤ò½ÀÆð¤ËÊÔÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢³ÍÆÀ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Í¤Æ¤«¤éÍÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤â³°ÌîÊä¶¯¤òµÞÌ³¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥«ーÁèÃ¥Àï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀè¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£