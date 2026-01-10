「風俗の母」と呼ばれた妊婦の壮絶な覚悟…ナース漫画家が描く“命の現場”のリアル【作者に聞く】
幼少期から絵を描くことが大好きで、現在は看護師・看護学生向けの総合Webメディア『ナース専科』にて、看護師のエピソードを基にした漫画を連載しているアヤさん(@aokitajimaru)。今回は、作品を描くうえで心がけていることや、看護師に対するイメージについて話を聞いた。
■衝撃作「風俗の母」と長期連載への思い
アヤさんにとって一番印象に残っているのは、初期の作品である『風俗の母』だという。「漫画の内容が衝撃的で、今でも印象に残っています」と語る。また、『ナース専科』で初めて長期連載となった『道しるべ』という作品にも、強い思い入れがあるそうだ。
ナース漫画を描く際の心がけについて尋ねると、「私自身が医療従事者ではないので、間違った情報を公開してしまわないよう、担当の人に細かなチェックを入れていただきながら描いています」と責任感をにじませる。そのうえで、「看護師側からも患者側からも共感・感動してもらえるような作品作りを心がけています」と語った。
■「やりたい気持ちだけではできない」プロへの尊敬
看護師という職業に対し、アヤさんはどのようなイメージを持っているのだろうか。 「常に命と向き合う仕事なので、メンタル面にかなり影響を及ぼすと思います。それでもブレることなくまっすぐ患者さんと向き合い続ける看護師さんの精神力には圧倒されますし、やりたい気持ちだけでできる職業では決してないので、心から尊敬しています」と、そのプロ意識を称賛する。
ウォーカープラスなどで作品が紹介された後の反響も大きく、Instagramや『ナース専科』の読者以外からもメッセージが届くことがあり、とてもありがたく感じているという。
今後の展望については、「今後も、読んでくださる人たちに共感や感動を与える作品を生み出し続けていきたいです」と意欲を見せた。『ナース専科』で連載中の漫画は、実際に看護師から募集したエピソードがそろっている。興味のある人はぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
