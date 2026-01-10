Image: Sasha Lekach - Gizmodo US

ラスベガスで開催中のCES 2026にて、Garmin（ガーミン）とMeta（メタ）のとある分野でのタッグが明らかになりました。一般消費者にはヘルス・フィットネス端末のイメージが強いGarminですが、車用システムも開発しています。

Garmingが新たに発表した「Unified Cabin 2026」は、車内のモニター、センサー、ライティング、オーディオメディアなどすべてを1つにまとめた車用システムで、デジタルアシスタントもいます。Metaとの連携は、この操作をタッチディスプレイではなく、あのリストバンドで行なうこと。

あのリストバンドとは、Metaが昨年リリースしたMeta初のディスプレイ搭載スマートグラスに付属している「Neural Band」のこと。Metaバンドを車内で利用する試みはこれが初、現状まだ開発段階です。

スマートグラスの操作と同じで、バンドを装着した手の動き、指の動きを手首で読み取り、画面に映る画像のズームやクリック、スワイプが可能。GarmingはNeural Band単体で活用しており、これを車内に置いておけば、ドライバーに限らず、助手席や後部座席の人が装着し画面操作ができるカーアクセサリーとなります。

触ってみた

Image: Sasha Lekach - Gizmodo US

CES会場の米Gizmodo編集部が、Garminのデモに参加。

実際触ってみたところ、指を空中で動かすことで、車載モニターの3D画像をひょいっと回転させることができました。

未来の車載システム操作としてかなり手応えを感じたそうです。