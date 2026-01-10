尚志は神村学園にPK戦の末に8-9で敗れた

第104回全国高校サッカー選手権は1月10日に国立競技場で準決勝が行われ、第1試合では神村学園（鹿児島）が尚志（福島）を1-1からのPK戦を9-8で制して、決勝進出を決めた。

惜敗した尚志の仲村浩二監督は「選手の頑張り、努力が実った。ただ、結果がついてこなかった」と無念の思いを語った。

尚志は激戦と言われた埼玉ブロックを勝ち上がった。ただ、仲村監督は「全部と対戦するわけじゃないですから」と笑い、むしろ「染野（唯月、現東京ヴェルディ）の時も浦和駒場だったので、縁起が良いんですよ」と話していた。それを証明するかのように準々決勝までの4試合をわずか1失点で勝ち上がっていた。

その準々決勝の帝京長岡（新潟）戦後、指揮官は「インターハイで神村学園さんにボコボコにされて、それが僕らの原動力だったんです。1-2だったんですけど、結果よりも内容がボコボコっていうのがあって、僕らは食トレから全部やらなきゃいけないっていう、夏からは神村学園さんともう一回やるために頑張ってきました。そこまで行くっていうのが僕らの合言葉だったと思います」と話していた。

再戦の舞台は、同じ全国の準決勝になった。前半5分に先制点を奪うと、その後もポゼッションで優位に立ちながらゲームをコントロールした。結果的に追加点のチャンスをものにできなかったのが痛かったが、堂々と渡り合い、同点に追いつかれた後のPK戦で10人目までもつれ込んだ末に敗れた。

激闘を終えた仲村監督は「考えて技術で走るっていうところも踏まえてやってきたんで、今回はその選手の成長がすごくあった」と胸を張った。そして「今回、見ている人がいいゲームだって言ってくれるようなゲームができたんじゃないかなって思うので、ゲーム内容に関しては今回は本当に文句はなくて、あと1点取りたいっていうだけだった。本当に差を縮められるような選手の頑張り、努力が実った。ただ、結果がついてこなかったって思います」と、チームと選手たちがインターハイで感じられた大きな差を埋めたことを称えた。

染野を擁した第97回大会以来の準決勝は、その当時と全く同じリードする展開を追いつかれてPK戦で敗れたものになってしまった。福島県勢初の決勝進出はまたしてもお預けとなってしまったが、指揮官が「高体連のチームっぽくないことをしたいんです」と話す技術を重視した独自のスタイルを貫く尚志は、敗れてなお強しの印象も与えながら大会を去っていった。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）