明日11日は、日本海側を中心に大雪、猛吹雪となるおそれがあり、普段、雪が少ない太平洋側でも雪の降る所がある見込みです。その後も北日本や北陸では、雪や雨の降る日が多いでしょう。東日本から西日本の太平洋側は晴れる日が多いものの、向こう1週間は、気温の変動が大きい見込みです。体調管理にお気をつけください。

明日11日 大雪・猛吹雪・吹きだまりによる交通障害に警戒

明日11日、日本付近は強い冬型の気圧配置となり、今季最強クラスの強い寒気が流れ込む見込みです。北日本や東日本から西日本の日本海側では断続的に雪が降り、太平洋側でも雪雲が流れ込む所がある見込みです。また、等圧線の間隔が狭く、北日本や東日本から西日本の日本海側では、雪を伴って暴風が吹き荒れるでしょう。大雪や猛吹雪、吹きだまりによって、立ち往生など交通の乱れが大きくなるおそれがあります。普段、積雪の少ない地域でも明日11日は雪が積もる可能性があるため、予定のある方はお出かけ前に気象情報や交通情報をしっかりチェックするようにしてください。





なお、日本海沿岸の海上では、大しけとなる所がある見込みです。高波に警戒してください。

12日も大雪警戒 13日〜14日は日本海側で荒天

12日(月・祝)、冬型の気圧配置は西から緩みますが、北日本を中心に強い寒気が残る見込みです。北日本と東日本では、引き続き、大雪や猛吹雪に警戒し、西日本でも、大雪による交通への影響に注意・警戒してください。



13日(火)から14日(水)は、低気圧が発達しながら北日本を通過してオホーツク海へ進むでしょう。このため北日本では雪が降り、東日本から西日本の日本海側では雨の降る所が多く、風も強まるため荒れた天気となるおそれがあります。東日本から西日本にかけての太平洋側では、13日(火)は雲が広がる所がありますが、14日(水)はおおむね晴れるでしょう。



15日(木)は高気圧の中心が東へ離れ、日本海を低気圧が進む見込みです。東日本の日本海側と西日本は晴れたり曇ったりの天気ですが、北日本は雪、北陸は雨の降る所が多いでしょう。



16日(金)から17日(土)は、北日本を中心とした冬型の気圧配置となる見込みです。北日本と北陸は雪や雨が降り、東日本から西日本の太平洋側はおおむね晴れるでしょう。

向こう1週間は気温の変動が大きい

北海道は、厳しい寒さが続くでしょう。東北、北陸は、12日(月・祝)や14日(水)など、厳しい寒さの日もありますが、多少厳しい寒さが緩む日もある見込みです。



東日本から西日本は、強い寒気の影響で12日(月・祝)にかけて徐々に気温が下がる見込みで、12日(月・祝)の最高気温は、東京都心で9℃、大阪は7℃の予想です。しかし、13日(火)は大幅に気温が上昇し、最高気温は東京で16℃、大阪15℃になるでしょう。16日(金)前後も平年より気温の高い所が多い見込みです。下がったり上がったり気温の変動が大きいため、体調を崩さないようお気をつけください。