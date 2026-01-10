ハンマーで叩いても割れない！コミー「ワーレン」新ラインアップ
コミーは、割れない姿見『ワーレン』の新ラインアップを追加し、2026年1月6日(火)より販売中。
従来のビス固定タイプに加え、両面テープで貼り付けるだけで簡単に設置できる新モデルが登場しました。
コミー「ワーレン」新ラインアップ
発売日：2026年1月6日(火)
価格：
・V35NEKO／V35KUMA／V35MARU／V35SHIKAKU：各16,500円(税込)
・V12HOSHI：9,680円(税込) ※3枚1セット
URL： https://www.komy.jp/product/v/
ハンマーで叩いても割れないポリカーボネート製の安全設計で知られる姿見『ワーレン』。
今回追加された新ラインアップは、軽量かつ両面テープで貼るだけの簡単設置が可能になりました。
ミラー部分は面取り加工が施され、安全性が強化されています。
「割れては困る場所」である教育施設や医療・介護施設などで、安全かつ手軽に導入できるアイテムです。
デザインバリエーションは5種類
形状は親しみやすい以下の5種類がラインナップされています。
・ねこ
・くま
・まる
・しかく
・ほし
壁に貼るだけでお部屋を明るく楽しく演出。
機能性だけでなく、空間のアクセントとしても活躍します。
商品仕様詳細
【品番とデザイン】
・V35NEKO(ねこ)
・V35KUMA(くま)
・V35MARU(まる)
・V35SHIKAKU(しかく)
・V12HOSHI(ほし)
※「ほし」のみ3枚で1セットの販売となります。
安全で設置も簡単な新しいミラー。
施設の雰囲気づくりや安全対策としての導入に注目です。
コミー「ワーレン」新ラインアップの紹介でした。
