ラグビー出身者は就職市場で人気…置かれた環境で力を出す競技性生かし社会でも輝ける

◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

先日、友人からメッセージが届いた。「ラグビー部は人気銘柄だね」。関東の名門大選手の就職先のことだ。確認すると、選手の進路には大手メーカーや銀行、商社などがズラリ。私は驚くことなく「そりゃ、そうだろう」と返事した。ラグビーを取材して３季目になるが、競技性を知るほど理由が裏付けされる。

理由の一つとして感じるのは「ワン・フォー・オール」の精神が身についているという点だ。グラウンドの１５人で勝利を目指すラグビーは、大きく見ればＦＷ８人とＢＫ７人、細かく見れば１〜１５番までこなす役割が異なる。体格、技術、走力、闘争心、何でもいい。自分の武器とそれを求められるポジションを見つけ、チームに貢献するのだ。例えば日本代表では、ロックのディアンズが２０１センチ、１１７キロ、ＳＨ斎藤直人が１６５センチ、７３キロ。ディアンズはＳＨはできないだろうし、斎藤はロックで代表にはなれない。

最大限に能力を発揮できる場所（ポジション）を見つけ、チームのために努力する。チーム方針で不本意なポジション変更を強いられることもあるだろう。今季の大学選手権準決勝で対戦した早大と帝京大は、部員数がどちらも１５０人超。置かれた環境の中で能力を見極め、登録２３人に入るため自分を磨いている。

社会に出ても能力を置かれた環境の中でどう発揮できるか、考えて実行する習慣が身についている人材は貴重だ。ラグビー出身者なら、その考え方が身につきやすいのではないか。だから「そりゃ、そうだろう」と思ったのだ。（ラグビー担当・大谷 翔太）

◆大谷 翔太（おおたに・しょうた）１８年入社。五輪も兼務。