プロ野球・ロッテの新人合同自主トレが10日にスタート。初日は本拠地・ZOZOマリンで行われました。

晴れ空のもと、キャッチボールやノックを受けて汗を流したルーキーたち。合同自主トレを楽しみにしていたというドラフト1位・石垣元気投手は、初めてのZOZOマリンでの練習に「ここがプロ野球の球場なんだと改めて感じた」と笑顔を見せます。さらにこの日は、ZOZOマリン特有の強い風が吹いており「今まで感じたことがないぐらいの強さだった」と驚きの声をあげました。

この日のキャッチボールの相手は、ドラフト2位・毛利海大投手。自身より4歳上の大学生投手の球には「思ったよりも下から浮かびあがってくるというか、独特だったので怖かったです」とコメント。自身の球についても「シュートであったり、まだまだいい球がいってなかったので、徐々に状態をあげていければ」と意気込みました。

先日入寮を終え、楽しく過ごせているという石垣投手。話してみたい選手としても名前をあげる木村優人投手とは挨拶しかできていないようで「テレビで見ていた人ですし、オーラがある。少しオーラがあるので話しかけづらいです」と照れ笑いを見せました。

2月に控えるキャンプに向けては「まず一番はケガをしないことが大事だと思うので、しっかりと自分のペースで、焦らずやっていきたい」と意気込み。目標とするタイトルにも沢村賞を掲げ、プロ生活に期待をこめました。