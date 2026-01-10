楽天の前田健太投手（３７）が１０日、沖縄県内で自主トレを公開。１１年ぶりに復帰する日本球界での目標を「チームのためにたくさん投げてたくさん勝ちたい。そして日本一になりたい」と掲げた。

“たくさん投げる”については、「先発ピッチャーはイニングを投げないといけないとは思ってる。１８０とか投げれるかわかんないですけど、目標は高くしていきたいなと思います」と言う。そして、「（昨季楽天に）規定投球回数（到達者）がいなかったと思うので。規定投球回数は最低投げたいなと思います」とノルマを設定した。

そして“たくさん勝つ”。その鍵として「打線がいっぱい打ってくれれば、いっぱい勝てるんで、はい。５点取られても１０点取ってくれたら勝てるんで。いっぱい打ってください」とジョークを飛ばした。

その上で、「まずはバッターを知ることっていうのが僕にとっては大事になってくると思うので、オープン戦とか練習試合で投げながら、バッターの特徴っていうのをしっかり頭に入れて、あとは自分の持ってる球種だったり、強みっていうのをしっかり出していければ、勝っていけるんじゃないかなと思ってる」と自信を覗かせた。