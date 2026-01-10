「オッズパーク杯・和歌山グランプリ」（１０日、和歌山）

開設記念シリーズに３年連続で蝶野正洋（６２）が来場。９Ｒ発売中に場内で行われたトークショーに出演した。

おなじみの「ガッデム！」を言いながら登壇すると、ステージ前に集結した競輪ファンからは大歓声。「男しかいないな。いつもは女性もいたのに、年々（ステージを訪れる女性客が）減っているな」とポツリ。観客の年齢層が高いのを確認して「ジジイになると足がつるんだよ。オレは寝ていたら２回はつるね」とこぼす。続けて「視野も狭くなってきたね。車に乗っていたら右折も左折もできなくて…」と目に関してボヤくと「耳も遠くなってさ。人の話を聞いていないんだよ。夫婦間も会話がなくなっちゃう」と老化現象にボヤきが止まらない。「みんな先が短いんだから、今を楽しんでいこう。この後は悲しくなるかもしれないから」と観客の笑いを誘っていた。

話題は自宅で飼っている犬に。「世話はオレがやっているんだよ。うんこを捨てて、散歩も行っている。あとゴミ捨ても。だから（自宅では）蝶野の『ちょ』の字もないよ」と犬だけでなく、ゴミ捨て担当もこなしていることを明かす。「たださ、オレにもプライドがあるから（ゴミ捨ては）見られたくない。だから、２００メートルくらいだけど、ベンツに乗って捨てている」と言うと、集まった観客は大笑いだった。

ＭＣからトークショー終了を促されると「競輪の話はまだやっていないよ」と笑う。最後に一言を発するように催促されると「いい年になりますように。和歌山競輪、行くぞ！ １、２…、これは（アントニオ）猪木さんのヤツだった」とボケて、観客を含めてみんなが笑顔でトークショーが終了した。