「山形の公務員」がセクシー女優になったワケ。“セクハラ職場”と“家族の束縛”で「生きてることに絶望してました」――3連休ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月20日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
人気セクシー女優として知られる恋渕ももなさんは、山形の市役所に公務員として就職し、その後デビューした異色の経歴の持ち主。
安定した職業を捨てて、セクシー女優の道を選んだきっかけをインタビューしました。そこには地方都市で生き続けることのしがらみと、非常に難しい「親子関係」の問題が横たわっていました。
◆完全に「親の言いなり状態」で公務員として市役所に就職
――恋渕さんは、公務員からセクシー女優へ転身していますが、そもそも公務員になったのは自分がなりたかったからですか？
恋渕ももな（以下、恋渕）：いえ、まったく。本当は、お洋服が好きなのでアパレル関係とか、服飾デザイナーとか。人と話すのが好きなので、接客業に就きたかったんです。
――公務員とはまったく違う方向ですね。それなのに、なぜ公務員に？
恋渕：完全に「親の言いなりになった」ためです。そもそも、歴史が好きなので文系の私立大学に通いたかったんですよ。
でも母親から「文系の私立なんて、行っても就職先がない」と大反対されて。「大学に行くなら、学費も生活費も出さない」と言われて、諦めたんです。 それで就職する、となっても、山形の田舎町なので、もう公務員くらいしかないかな、と。
――高卒ですぐ、公務員ですか。
恋渕：実は高校3年生のとき、部活で全国大会まで進んでしまって。公務員試験の対策がほとんどできなくて、1年目は落ちてしまいました。それで親から「公務員試験の予備校なら、お金を出してあげる」と言われて、公務員ルートが確定しました。
――部活はなにを？
恋渕：放送部です。当時も今もアニメが好きなので、声優さんに憧れを抱いていたんですよ。
――それなら、声優になる未来もあったのでは？
恋渕：その未来は両親の反対で、高1のときに閉ざされました（笑）。
◆深夜までの残業やセクハラ行為に苦しめられた公務員時代
――うーん、すごくご両親が厳しいと言うか……娘を完全に縛り付けるような考え方だったんですね。
恋渕：たぶんですけど……自分たちの目の届くところで、いわゆる「一般的な幸せ」を手にしてほしかったのかな、と思います。公務員はたしかに安定していますし、地元でそのまま結婚して、実家の近くに住んで……なんて未来を望んでいたのかもしれません。
――気持ちはわからなくはないですが、それが恋渕さんの自由を奪ってしまっていたのですから、難しいですね。実際の公務員のお仕事は、どうでしたか？
恋渕：お仕事内容は税務課で、主に軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料をメインで担当していました。
公務員試験の成績が1位だったからか、私だけ明らかにほかの同期よりも仕事量が多くて。同期が定時で帰るのを見ながら、毎日深夜まで残業していましたね。そもそも、パソコンに向かっての作業が苦痛すぎて、「公務員、向いてないかも……」とずっと思っていました。
――さらに、セクハラもあったとか……。
恋渕：当たり前のように、セクハラはされていましたね。「何カップ？」なんて当然で、飲み会のときにお尻を触られるのも毎度のこと。飲み会帰りのタクシーで手をつながれてキスされそうになったときは、さすがに5千円札を叩き付けて帰りました。
しかも地元の市役所だから、私のことを小学生のころから知っている上司にそんなことをされたりするんです……ありえないですよね。
◆統合失調症で精神病院に入院。体重が1週間で10キロ減
人気セクシー女優として知られる恋渕ももなさんは、山形の市役所に公務員として就職し、その後デビューした異色の経歴の持ち主。
安定した職業を捨てて、セクシー女優の道を選んだきっかけをインタビューしました。そこには地方都市で生き続けることのしがらみと、非常に難しい「親子関係」の問題が横たわっていました。
――恋渕さんは、公務員からセクシー女優へ転身していますが、そもそも公務員になったのは自分がなりたかったからですか？
恋渕ももな（以下、恋渕）：いえ、まったく。本当は、お洋服が好きなのでアパレル関係とか、服飾デザイナーとか。人と話すのが好きなので、接客業に就きたかったんです。
――公務員とはまったく違う方向ですね。それなのに、なぜ公務員に？
恋渕：完全に「親の言いなりになった」ためです。そもそも、歴史が好きなので文系の私立大学に通いたかったんですよ。
でも母親から「文系の私立なんて、行っても就職先がない」と大反対されて。「大学に行くなら、学費も生活費も出さない」と言われて、諦めたんです。 それで就職する、となっても、山形の田舎町なので、もう公務員くらいしかないかな、と。
――高卒ですぐ、公務員ですか。
恋渕：実は高校3年生のとき、部活で全国大会まで進んでしまって。公務員試験の対策がほとんどできなくて、1年目は落ちてしまいました。それで親から「公務員試験の予備校なら、お金を出してあげる」と言われて、公務員ルートが確定しました。
――部活はなにを？
恋渕：放送部です。当時も今もアニメが好きなので、声優さんに憧れを抱いていたんですよ。
――それなら、声優になる未来もあったのでは？
恋渕：その未来は両親の反対で、高1のときに閉ざされました（笑）。
◆深夜までの残業やセクハラ行為に苦しめられた公務員時代
――うーん、すごくご両親が厳しいと言うか……娘を完全に縛り付けるような考え方だったんですね。
恋渕：たぶんですけど……自分たちの目の届くところで、いわゆる「一般的な幸せ」を手にしてほしかったのかな、と思います。公務員はたしかに安定していますし、地元でそのまま結婚して、実家の近くに住んで……なんて未来を望んでいたのかもしれません。
――気持ちはわからなくはないですが、それが恋渕さんの自由を奪ってしまっていたのですから、難しいですね。実際の公務員のお仕事は、どうでしたか？
恋渕：お仕事内容は税務課で、主に軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料をメインで担当していました。
公務員試験の成績が1位だったからか、私だけ明らかにほかの同期よりも仕事量が多くて。同期が定時で帰るのを見ながら、毎日深夜まで残業していましたね。そもそも、パソコンに向かっての作業が苦痛すぎて、「公務員、向いてないかも……」とずっと思っていました。
――さらに、セクハラもあったとか……。
恋渕：当たり前のように、セクハラはされていましたね。「何カップ？」なんて当然で、飲み会のときにお尻を触られるのも毎度のこと。飲み会帰りのタクシーで手をつながれてキスされそうになったときは、さすがに5千円札を叩き付けて帰りました。
しかも地元の市役所だから、私のことを小学生のころから知っている上司にそんなことをされたりするんです……ありえないですよね。
◆統合失調症で精神病院に入院。体重が1週間で10キロ減