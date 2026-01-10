「聞いとるんかボケ！」あおり運転をする“迷惑老人”が、若い男性の登場で「我に返って平謝り」するまで――3連休ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月5日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
あおり運転が厳罰化され約5年。
「あおり運転が罰則に値する危険な行為だと認識している人がほとんどだとは思いますが、危険運転の防止には厳罰化だけでなく、ほかにも課題があると感じました」と野本瑠美さん（仮名・40代）は自身の体験を振り返る。
◆あおり運転をするスポーツカーから降りてきたのは…
ある日、野本さんが片側一車線の道路で左折しようとしていたときのこと。対向車線の前方、かなり遠くのほうに赤いスポーツカーが見えた。
余裕で左折できる距離感。ただ、スポーツカーは交差点よりだいぶ向こうにいるにもかかわらず、右折の方向に指示器を出してきた。
「私は左折、対向車が右折だったので曲がる方角は同じ。でも、相手の車は小さく確認できる程度で、もちろん優先されるのは左折する私の方。過去には変に遠慮して停止していたら後方の車にクラクションを鳴らされた経験もあったので、さっさと左折しようとしたんです」
ところが左折しようとすると、スポーツカーがクラクションを鳴らしながら猛スピードで割り込んできて、野本さんが驚き固まっている間に右折。そのあと野本さんが左折して少し走った信号で停止すると、前方に止まっていたスポーツカーから、なんと高齢の男性が降りてきた。
「『こっちが曲がろうとしてんのに、どんな運転しとるんや？』『枯れ葉マークも付けとるやろが！』と、すごい剣幕で怒鳴ってきたのです。一瞬、『いや、枯れ葉じゃなくて“もみじ”だし……。そんなマーク、どこにも付いてなかったし』と心の中でツッコみました」
◆「仲間呼ぶぞ！」ヤンチャ風バイクが到着し…
けれど、そんな余裕があったのは一瞬だけ。「聞いとるんかボケが！」と、怒涛の勢いで怒鳴り続ける高齢男性の様子に恐怖心が強くなっていった。
助けを求めたくても、周囲に車や人の姿はない。「やばい、どうしよう……」という気持ちが広がっていったとか。
「さらにその高齢者が、『仲間呼ぶぞ、仲間』などと息巻きはじめたとき、若い男性2人が乗っているヤンチャ風バイクが目の前に止まったんです。バイクに乗った人たちは『いたぞ！』などと言っていたし、『終わった……』と縮こまるしかありませんでした」
◆若い男性が急に謝罪し始めたワケ
ところがバイクから降りてきたひとりの男性が「すみません！」と野本さんに頭を下げ、「オヤジ！俺の車、勝手に乗って行ったらあかん言うたやろ！」と、すごい剣幕で高齢の男性に歩み寄っていったのだ。
「若い男性は困った様子で、『ホントにすみません。もう年なんで、免許を返すように言って、車も売ったんですけど……』と私に謝ってきたんです。状況が飲み込めないまま思わず『いえいえ』と返すと、若い男性は高齢男性に『おいオヤジ！謝れよ』と促しはじめました」
腑に落ちない様子で「なんで、俺の場所がわかったんや？」とブチ切れはじめた高齢男性に、若い男性は「スマホのGPSや！」などとキレ口調で応戦。ほぼ怒鳴り合いの末、高齢男性がふとした瞬間から様子が一変する。
「そして、高齢男性は我に返ったように『俺……ごめんなさい』と言いながら、さっきまで自分が運転していたスポーツカーの後部座席へ乗り込んでしまったんです。そのあと若い男性からの説明を受け、若い男性と高齢者男性が親子であることを知りました」
◆高齢者「免許返納問題」の課題
息子である若い男性が友だちと遊んでいる隙に隠してあったカギを探し当て、高齢男性が息子の愛車である赤いスポーツカーにこっそりと乗車。高齢男性の妻から「お父さんが車に乗って、勝手にどこかへ出かけてしまった」と連絡を受けた息子が探していたのだ。
