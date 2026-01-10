¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¡¡´°Á´Éü³è¤Î»°ãø·°¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬´Ø¿´¡£¥¢¥â¥ê¥àÁ°´ÆÆÄ²òÇ¤¤ÇWG¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÉü³è
ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°ãø¡£24-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç10¥´¡¼¥ë¤ÈÆó·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤â²ø²æ¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤«¤é15Àá¤ò·ç¾ì¡£16Àá¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢21Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤òÄÀ¤á¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤ÎGK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤´°àú¤Ê¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ØTeam Talk¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¤ÎÃæÅìÀª¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤â³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÁ°´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤¬3¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é4¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WG¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Éü³è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡¢¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¤¬ÂàÃÄ¤·¤¿º£¡¢WG¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£