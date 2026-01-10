気象庁によりますと、あす（11日）明け方からあさって（12日）午前中にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所がある見込みです。

【対象区間を地図でみる】四国地方で大雪のおそれ 11日から12日にかけて高速道や国道で「通行止め」の可能性

高松地方気象台、四国地方整備局、四国運輸局、NEXCO西日本、本州四国連絡高速道路はきょう（10日）、大雪などの影響による通行止めの可能性が高い区間について発表しました。

通行止めの可能性がある区間は？

通行止めの可能性が高い区間【画像②】は、

・E32徳島自動車道の川之江東JCTから井川池田ICまで

・一般国道192号の四国中央市川滝下山から三好市池田町白地まで

・E32高知自動車道の川之江JCTから大豊ICまで

・一般国道32号の三好市池田町白地から大豊町高須まで

これらの区間ではあす（11日）午前6時から午後6時にかけて通行止めが実施される見込みです。

四国地方で予想される降雪量

気象庁によりますと、あす（11日）正午までの24時間降雪量は、徳島県や愛媛県の山地で15センチ、高知県の山地で10センチ、香川県で5センチと予想されています。

あさって（12日）正午までの24時間降雪量も、徳島県、愛媛県、高知県の山地で15センチ、香川県で5センチの見込みです。

車で移動する際は雪対策を

国土交通省四国地方整備局やNEXCO西日本などは「積雪または凍結した道路で滑り止めの措置をとらない運転は法令違反となる」と注意を呼び掛けています。

また、荷主企業や運送会社に対しては、迂回路の利用や通行ルートの見直し、配送日の調整などの協力を呼びかけています。

大雪により立ち往生した場合や立ち往生車両を見つけた場合は、道路緊急ダイヤル「#9910」（24時間受付・無料）まで連絡してください。

最新の気象情報や道路情報は、各機関のホームページやX（旧Twitter）で確認することができます。

四国地方整備局では、道路情報提供システム（https://www.road-info-prvs.mlit.go.jp/roadinfo/pc/）を通じて最新情報を24時間提供しています。