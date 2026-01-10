先日、ルベン・アモリム前監督の解任を発表したマンチェスター・ユナイテッド。昨季のシーズン途中でスポルティングCPから同指揮官を引き抜いたが、結局解任という形で幕を下ろした。



現在はクラブOBであるダレン・フレッチャー氏が暫定監督に就任。8日にはバーンリーとの初陣を迎え、2-2のドローに終わっている。



そんなユナイテッドだが、フレッチャー氏の暫定監督を今後も継続させる気はなく、新たな暫定監督を探しているようだ。ターゲットはオーレ・グンナー・スールシャール氏とマイケル・キャリック氏の2人。ともにクラブOBであり、前者は2018年から21年まで正式にユナイテッドを率いている。





『Sky Sports』によると、ユナイテッドは10日にクラブ上層部とスールシャール氏が監督就任に向けた面談を行うことになるという。キャリック氏とはすでに話し合いを終え、現状を伝えたとのこと。ユナイテッドは正式な監督の就任を来夏まで待ちたいと考えており、それまでの半年間をスールシャール氏に任せる計画があるようだ。来夏の正式な監督としてターゲットにはクリスタル・パレスのオリヴァー・グラスナー監督の名前が挙がっている。スールシャール氏の就任について、12日に予定されているブライトンとのFA杯には間に合わないと考えられており、17日のマンチェスター・ダービーでお披露目になる可能性があるとのこと。