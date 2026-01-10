◇バレーボール 全日本高校選手権 女子準決勝 就実（岡山）3―0大阪国際（大阪）（2026年1月10日 東京体育館）

過去5回の優勝を誇る就実が大阪国際に3―0（25―23、25―19、25―18）で快勝し2年ぶりに決勝に進んだ。

競り合いとなった第1セットを2点差で先取すると、第2セット、第3セットは終盤に強さを発揮してストレート勝ちした。比留間美晴、牛田音羽ら3年生のアタッカー陣が要所で強打を決めて主導権を渡さなかった。

比留間は「序盤は思うようにプレーさせてくれなかったけど、焦らず慌てず我慢、粘りのプレーを見せられた」と振り返った。

大舞台で躍動するエースに西畑美希監督も「比留間がずっと調子がいい。逃げないし、迷いもない。2段トスも打ち切っている。彼女の存在がチームにとって大きい」と目を細める。

準決勝で敗れた昨夏のインターハイ後、ジャンプ力強化のためのトレーニングに取り組んだ。「走るトレーニング、バスケットボードに向かってジャンプしたり、ダッシュ、スクワット、ブロックして下がってからジャンプする練習もやった」。

2メートル96の記録が残っている最高到達点は最近計測していないが「夏よりは高い打点で打てている」と進化を実感している。

2年ぶり6回目の春高制覇、そして国スポとの2冠達成が懸かる決勝ではインターハイ女王の金蘭会と戦う。比留間は「相手は世界大会に出ているような凄い選手ばかりだけど、逃げずに強気のプレーを発揮したい」と闘志をにじませた。