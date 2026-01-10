NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の出演者トークショーが10日に大阪市のNHK大阪ホールで行われ、主演の仲野太賀（32、小一郎役・のちの豊臣秀長）、池松壮亮（35、藤吉郎役・のちの豊臣秀吉）が参加した。同地は大阪城の敷地に隣接するホール。天下統一を果たした縁のある地に「豊臣兄弟」が“凱旋”し、会場のファンを楽しませた。

トークショー後の取材会で「父・中野英雄さんの…」という言葉を聞いた仲野は「なんですか、怖いですね〜」と肩をすぼめて、構えた。

実は昨年末のバラエティー番組で中野英雄が「2人のコンビがとてもいい」と話し、大河ドラマをファンとして見ると宣言していた。

そんな父の初回放送の反応を聞かれた仲野は「非常に高い熱量で、かなり強めの豊臣兄弟ファンですね」と話し、「僕の話というより“池松くんが本当に最高だ”と。それをずっと言ってます」と実の息子より、池松壮亮を絶賛したと告白。

さらに「“小栗旬さんはマジで格好いい”と。僕を差し置いて、息子とか関係なく、本当に豊臣兄弟を楽しんでくれたので、これからも宣伝マンとして頑張っていきたい」と話し、報道陣を笑わせた。

初回放送の4日には、ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が美濃の戦国武将・斎藤義龍役でサプライズ大河初出演。織田信長役の小栗旬（43）も圧倒的な存在感で反響を呼んだ。また、7日には出演者の追加発表もあり、菅田将暉（32）が名軍師・竹中半兵衛役でレギュラー出演することも決まっている。