「ジャングルポケット」太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が9日深夜放送のフジテレビ「スターの家計簿、見直します。」（土曜深夜1・20）に出演。食費について語った。

家計の食費が話題となると、8歳、6歳、1歳の3人の娘を持つ近藤は「うちはもう毎日ご飯は子供もいるんで作るんですけれど」と自炊していると打ち明けた。

食費は「リアルにうち5人家族なんで、10万円ぐらいかなあ。自炊で」とぶっちゃけた。さらに「たまに外食とかいって」と外食費が加わると話したが、この日ゲストの元AKB48でタレントの大家志津香と俳優の岩田玲夫妻は外食がほとんどのため月50万円だと振られると、そこまでは「いかないですよ！」と言い切った。

「何？毎日お寿司食べているんですか」と驚きを口にし、自身については「むしろ子供のいない2人の生活の時の方が、ひーぼぉくん（太田）が帰って来る前に、いっぱいいろんな品数作って。“お風呂？ご飯？それとも私？”とか言ってました」とのろけてみせた。

MCの「平成ノブシコブシ」吉村崇は太田について「“ではご飯”とか言うんですよね」とツッコミを入れて笑わせた。