CANDY TUNE立花琴未、竹細工スカート＆ヘッドドレス姿で個性派ランウェイ「二度見した」「着こなせてるのすごい」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】ふるっぱー妹グル「二度見した」竹細工衣装
立花は駿河⽵千筋細工で作られたアイテムを現代風にアレンジした衣装で登場。竹細工のスカート、ヘッドドレス、イヤリングを着こなし、個性派ランウェイを披露した。
ネット上では「二度見した」「着こなせてるのすごい」「可愛い」「何でも似合う」などと反響が寄せられている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱー妹グル「二度見した」竹細工衣装
◆立花琴未、竹細工衣装着こなす
立花は駿河⽵千筋細工で作られたアイテムを現代風にアレンジした衣装で登場。竹細工のスカート、ヘッドドレス、イヤリングを着こなし、個性派ランウェイを披露した。
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】