「ミス青学」準グランプリ・新田さちか、大胆背中開きタイトワンピ姿に反響「ボディライン綺麗すぎ」「憧れのスタイル」
【モデルプレス＝2026/01/10】「ミス青学コンテスト2020」で準グランプリを獲得し、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティショー「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」にも出演していた新田さちかが1月8日、自身のInstagramを更新。大胆に背中の開いたタイトワンピース姿を公開した。
新田は「眠っとった愛媛でのステイケーション」とコメントし、愛媛県に滞在中の写真を複数枚投稿。大胆に背中部分が開いたボーダーのタイトワンピースを着用し、美しいボディラインを際立たせた。
この投稿に、ファンからは「ボディライン綺麗すぎ」「憧れのスタイル」「後ろ姿も完璧」「鍛えられた背中美しすぎる」「破壊力すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
