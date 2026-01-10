ACEes作間龍斗＆深田竜生、“駿河和染”⾐装纏い堂々ランウェイ 仲睦まじいやり取りに歓声【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア5人組グループ・ACEes（エイシーズ）の作間龍斗と深田竜生が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】STARTO人気ジュニア2人「TGC」ランウェイ登場に歓声
静岡市が誇る“工芸美”をテーマにしたステージには、「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」を務めるACEesから、作間と深田が登場。2人は、大胆な柄が印象的な「駿河和染」を現代風にアレンジした衣装を纏い、華やかなスタイリングで堂々としたウォーキングを披露した。
存在感のある佇まいで会場を魅了する中、ランウェイ終盤には深田が作間の恐竜モチーフのネックレスをいじる一幕も。仲の良さが垣間見えるやりとりに、会場は大きな歓声に包まれていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも展開。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆作間龍斗＆深田竜生、ランウェイ登場に歓声
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
