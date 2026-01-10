カップルで行きたいと思う「石川県の道の駅」ランキング！ 2位「内灘サンセットパーク」を抑えた1位は？
温かい飲み物を片手に、冬の澄んだ空気を感じながら進むドライブは、特別なイベントがなくても心地よいものです。 地域の文化や美味しいものが一堂に会する拠点をいくつか巡りながら、気ままに冬の休日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「石川県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「内灘サンセットパークは、日本海に沈む夕日を並んで眺められ開放的な海沿い散策も楽しめる安心感があります」（40代女性／埼玉県）、「日本海に沈む夕陽と、金沢からのアクセスの良さが魅力の“夕景の特等席”で、ふたりで訪れれば、時間がゆっくりと溶けていくような、ロマンチックなひとときを過ごせるから」（50代男性／広島県）、「名前の通り夕日が美しく、ロマンチックな時間を過ごせる道の駅です。日本海に沈む夕日を一緒に眺める体験は、カップルならではの思い出になります。金沢市内からのアクセスも良く、デートプランに組み込みやすい点も魅力です」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「世界農業遺産にも認定された白米千枚田を一望できる道の駅で、カップルで訪れるのに最適だと思います。日本海沿いの美しい棚田は四季折々に異なる表情を見せ、特に夕暮れ時にはロマンチックな雰囲気を楽しめます。散策しながら写真を撮れば、二人の旅の思い出がより特別なものになります。施設内では地元の特産品や軽食も味わえ、自然とグルメを同時に満喫できます」（40代女性／滋賀県）、「特産品の取り扱いが多いので楽しめる」（40代女性／埼玉県）、「海と棚田が織りなす景色が美しく、非日常感を味わえる。静かな雰囲気で二人の時間を楽しめそうで、思い出に残るデートになりそうだと感じる」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：内灘サンセットパーク（河北郡内灘町）／42票2位は、その名の通り美しい夕日を望める「内灘サンセットパーク」です。高台に位置し、日本海や内灘大橋を一望できるロケーションはデートにぴったり。特に夕暮れ時はロマンチックな雰囲気に包まれ、多くのカップルが訪れます。地元の牛乳を使った濃厚なソフトクリームや、おしゃれなカフェメニューも充実しており、金沢市街からのドライブコースとしても定番の人気スポットです。
1位：千枚田ポケットパーク（輪島市）／55票1位に選ばれたのは、国の名勝「白米千枚田」に隣接する「千枚田ポケットパーク」です。海に面して幾重にも重なる棚田の絶景は圧巻で、四季折々、時間帯によって表情を変える美しさが魅力。千枚田で収穫されたお米を使ったおにぎりや、特産の塩を使ったグルメも人気です。夜間に行われるイルミネーション「あぜのきらめき」の時期は特に幻想的で、思い出作りをしたいカップルから圧倒的な支持を得ています。
