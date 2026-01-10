Éã¤ÏÀéÍÕ¿¿°ì¡¢Êì¤ÏÌîºÝÍÛ»Ò¡Ä¸µÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î51ºÐ½÷Í¥¡¦¿¿À¥¼ùÎ¤à¾Ð´é¤½¤Ã¤¯¤êáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×¡Ö·ì¤Ï¿å¤è¤ê¤âÇ»¤¤¡×¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤ÉâÁ¤·¤¤¡ª¡×
Êì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë»Ñ¤Ë¤¢¤ÎÌ¾½÷Í¥¤ÎÌÌ±Æ¤¬¡Ä
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÉã¤Ë¡¢Ì¾½÷Í¥¤òÊì¤Ë»ý¤Ä51ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤ÆÈ±¤ò°ì¤Ä·ë¤Ó¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤Î¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¿À¥¼ùÎ¤¡£
¡¡£×¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¤ÎÊì¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤ë12Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿ÆÍ§¤Î¡ØÆ±À³¤·¤Æ¡Ù¤Ë¡Ø¤¦¤ó¡Ù¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¡¢²ÈÄíÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡1975Ç¯1·î1Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿¿À¥¤Ï¡¢73Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÀéÍÕ¿¿°ì¤µ¤ó(µýÇ¯82)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤ÈÌîºÝÍÛ»Ò¤µ¤ó(µýÇ¯81)¤ÎÄ¹½÷¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ªÊìÍÍ¤ËÀ¨¤¯»÷¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÊì¾åÍÍ¤Ë»÷¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¤ËÀ®¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø·ì¤Ï¿å¤è¤ê¤âÇ»¤¤¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤ÉâÁ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤ä¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤¤ì¤¤¡Ä½÷À¤¬´Ñ¤Æ¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¡£ÆâÌÌ¤«¤é¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¡Ä¤Þ¤ë¤Ç½Õ¤ÎÍÛ¼Í¤·¤Î¤è¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÆ©ÌÀ´¶¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£