¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ö2026¥Û¡¼¥¯¥¹¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö2026¥Û¡¼¥¯¥¹¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß2,200±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î2026Ç¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥µ¥¤¥º:A2¡Ê14ËçÄÖ¤ê¡Ë
¢¨2025Ç¯10·î15Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï1·î16Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï4,500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ºÜ20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÂç¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡¡act¶¡Ù¸¶²èÅ¸¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éBOSS¡¡E¡¦ZO¡¡FUKUOKA¡¡6F¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡²¬Å¸¤Ç¤Ï¡¢¸¶²èÅ¸¤ò¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥°¥ë¥á¤âÅÐ¾ì¡£E¡¦ZO¤Ç¡Ö¥À¥¤¥ä¤ÎA¡×¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤½¤¦¡ª