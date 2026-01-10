¡ÚNCAA¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Û¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç¤¬½é¤ÎÁ´ÊÆ²¦ºÂ¤Ë²¦¼ê¡ª24Ç¯¤Ö¤êÄºÅÀÁÀ¤¦¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç¤È·ãÆÍ
¡¡Á´ÊÆÂç³Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½à·è¾¡2»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´ÊÆ²¦ºÂ·èÄêÀï¤Î¥«¡¼¥É¤¬¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç¡½¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ë¤Ï½à·è¾¡¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥Ü¥¦¥ë¡×¤¬¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢AP¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç¤¬¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÂè5¥·¡¼¥É¡¦¥ª¥ì¥´¥óÂç¤ò56¡½22¤ÎÂçº¹¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»ÏÄ¾¸å¡¢¥ª¥ì¥´¥óÂçQB¥à¡¼¥¢¤ÎºÇ½é¤Î¥Ñ¥¹¤òDB¥Ý¥ó¥º¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥¿¡¼¥óTD¡£³«»Ï11ÉÃ¤ÇÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ì¥´¥óÂç¤ò¡¢¹¶¼é¤Ë°µÅÝ¤·¤ÆÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Á´ÊÆÂç³ØºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ö¥Ï¥¤¥º¥Þ¥ó¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹QB¡¢F¡¦¥á¥ó¥É¡¼¥¶¤¬ÌöÆ°¡£Á°È¾¤Î3¤Ä¤ò´Þ¤à5TD¥Ñ¥¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢20ËÜÃæ17ËÜ¤Î¥Ñ¥¹À®¸ù¤Ç177¥ä¡¼¥É¤ò²Ô¤¤¤À¡£
¡¡Éé¤±¤¸¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤âÊ³Æ®¤·¤¿¡£1¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤Î¤Û¤«¡¢5QB¥µ¥Ã¥¯¡¢3¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ëÍ¶È¯¡Ê¤¦¤Á2¥ê¥«¥Ð¡¼¡Ë¤È¡¢¼¡¡¹¤È¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢Áê¼ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡1887Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Îò»Ë¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¤¯¼å¾®¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1»Ë¾å½é¤ÎÄÌ»»700ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈºÇ¤âÉé¤±Â³¤±¤¿¥Á¡¼¥à¡É¡£²áµî5ÅÙ¤ÎÁ´ÊÆ²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬24Ç¯¡¢¸½ºß¤Î¥·¥°¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤Î½¢Ç¤¤«¤é·àÅª¤ËÊÑ²½¡£ºòµ¨¤ÏÆ±¹»»Ë¾å½é¤Î³«Ëë10Ï¢¾¡¤Ç¡¢½é¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤ÎÁ´ÊÆ²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥£¥¨¥¹¥¿¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ç¥ß¥·¥·¥Ã¥ÔÂç¡ÊÄÌ¾Î¥ª¡¼¥ë¥ß¥¹¡Ë¤òÅÝ¤·¤¿¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥·¥°¥Í¥Ã¥Æ¥£HC¤Ï¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ó¡¼¥ë¤ò1ÇÕ°û¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤Þ¤¸¤ê¤Ë¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç¤Ï¡¢01Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢24Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÊÆ²¦ºÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£