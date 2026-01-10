叶美香、胸元ざっくりドレスで圧巻美ボディ披露 投げキッスも放つ【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】セレブリティの叶姉妹の叶美香が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】叶美香、胸元ざっくりのゴージャスドレス姿
ABEMAの新感覚スクールバラエティ番組「チャンス学校チェンジ科」（毎⽉第1・第3⽔曜⽇23時〜）に講師として出演予定の叶は同番組のステージに登場。頭にベールを纏い、胸元がざっくり開いたシルバーの煌めくドレス姿で闊歩し、トップでは投げキッスを放った。
同番組にて教える内容を聞かれると「次世代の保健体育の先生といったところでしょうか」と回答。MC陣にさらに深堀りされると「多様性のお付き合いの仕方だったりとかあり方ですか。今はどちらかというとLGBTQの時代でございますので、そういった意味も含め、心の問題とか『自由に』という姉の言葉を受けながらそれに基づいて授業させていただく」と明かした。続けて「姉に伴って自由でいることと自由すぎてもいけないので、自由には責任と覚悟が必要」とコメントしていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆叶美香、美ボディ際立つゴージャスドレス姿
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
