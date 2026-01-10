サッカー元日本代表DF槙野智章氏（38＝J2藤枝監督）が9日深夜放送のテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（土曜深夜2・43）に出演。日本代表MF堂安律（27＝アイントラハト・フランクフルト）の結婚披露宴での“裏話”を語った。

この番組は近藤千尋がMCを務め、アスリートらにスポーツの「オフレコ話」を聞くトークバラエティー。

槙野氏は「超超超裏話」として、日本代表選手だけでなく明石家さんまら著名人も参列した堂安の結婚披露宴での出来事を紹介。「新郎新婦退場の時に久保（建英）選手と橋岡（大樹）選手がケツメイシの『仲間』を全員の前で熱唱。堂安選手が自分でマイクを持ってまず退場します。新郎側はサッカー選手中心で結構盛り上がって、結果8人ぐらいで歌って」と盛り上がったことを明かした。

近藤が「サッカー選手はカラオケ好きな人が多いんですか？」と尋ねると「好きですね。1人で歌うってよりかは皆で歌って盛り上がろうってやりますよね。三笘（薫）選手も日本代表だからってわけでもないですけど、『君が代』歌うらしいですよ。そんな情報入りました」と噂話として聞いたと明かし笑っていた。