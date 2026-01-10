◇ラグビー リーグワン2部第3節 花園近鉄ライナーズ47―34日野レッドドルフィンズ（2026年1月10日 東大阪市花園ラグビー場）

ラグビーリーグワン2部の花園は10日、東大阪市花園ラグビー場で日野と戦い、後半早々に逆転される展開となったが47―34で勝利した。

花園は前半3分、8分にCTBピーター・ウマガ＝ジェンセンが連続トライ。7位の日野を圧倒するかと思われたが、前半に日野がラインアウトからモールを押し込んで3トライして21―17で折り返すと後半3分にも日野にトライを許して21―22と逆転された。ジェンセンは「簡単にトライが取れたことで“ホワイトライン症候群”に陥った。攻撃の決まり事を無視してトライラインの向こうを見過ぎたことで流れが悪くなった」と振り返る。

後半10分にCTB岡村晃司のチャージをWTB木村朋也が拾ってトライ。18分、今季初先発だったSH河村謙尚のトライで再逆転。31分に左ラインアウトのサインプレーからHO上山黎哉が飛び込んで突き放すと、34分のLOミッチェル・ブラウンのトライでダメ押し。FBで先発したマニー・リボックが6本のコンバージョンを決めて12得点したことも勝利を決定づけた。

ジェンセンは「我々がやろうとしているラグビーをシステムの中でやり切ることが大事だ。勝ちは勝ち。勝てて良かった」と勝ち点4にホッとした様子。リボックは「FBの位置から一歩引いてチームのやろうとしていることを見れたのは良かった。ブレイクダウンの部分の修正が必要。ゲームの流れが悪い中で取り戻せたのは収穫だった」と冷静に話した。

途中出場でトライを決めた上山は「準備していたプレー。（ミッチェル）ブラウンがサインを出して。いいところにボールを運んでくれた。課題は多くあるが、勝ち切れて反省できるのは良かった」と勝負どころでの一本を決めて満足気だ。練習ではレギュラーの「火の鳥」と控えの「しまかぜ」で切磋琢磨している。SH河村もトライして「全体として争いながら底上げできている」とうなずいてた。