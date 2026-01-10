テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が９日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。

スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、これまでのオフレコ話を一挙に大公開。大のプロレス好き芸人として知られるケンドーコバヤシは、元レスラーでタレントの長州力の衝撃エピソードを明かした。

ケンコバは「なんと、長州さん、実は２回、引退しています」と告白。近藤は「一回、引退した後に、復活したってことですか？」と聞いた。

ケンコバは「そうです。実は（１９９８年に一回目の）引退をされて。アントニオ猪木さんより３カ月先に引退してるんです。そして２０１９年、二度目の引退試合。６７歳で引退された」と説明した。

長州は１９９８年に一度引退したが２０００年に電撃復帰。リキラリアート、サソリ固めなどでプロレス人気をけん引したレジェンド中のレジェンド。「キレてないですよ？」のフレーズも有名だが、ケンコバは、同フレーズはモノマネ芸人・長州小力が脚色したものだと解説し「『キレてないですよ？』（本人は）一回も言ってないです」と明かしていた。