将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦するALSOK杯第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局が静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で11日から始まるのを前にした10日、両者は「掛川こども王将戦」の視察に訪れた。

同市役所で開催され、県内外から計57人の子供たちが参加。憧れのプロ棋士が見守る中、子供たちはより真剣な表情で盤に向かった。

藤井は「大会は普段の練習を試す場であると同時に、友達やライバルと出会う交流の場。対局を通してコミュニケーションをとれるのも将棋の魅力で、皆さんがしっかり考えを大切にして指されているのを感じてうれしくなりました」と柔らかい笑顔を見せた。永瀬は「最近ではオンラインなどもありますが、対面ですと相手の息づかいや緊張が伝わってきて…とても有意義な時間だと思います」と、子供たちの気持ちに寄り添った。

同カードは2期連続。藤井は5連覇、永瀬は3度目の挑戦で初奪取を目指す。どのような熱戦が繰り広げられるのか、注目だ。