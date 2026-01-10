山口達也「かーちゃん、産んでくれてありがとう」 誕生日に家族ショット添え母＆祖母に感謝伝える
元TOKIOの山口達也氏が10日、自身のXを更新。54歳の誕生日に、母と祖母へ感謝の思いを伝えた。
【写真】「産んでくれてありがとう」誕生日に公開した山口達也の家族ショット
この日誕生日を迎えた山口は、「かーちゃん、産んでくれてありがとう」と母への感謝をつづり、家族ショットをアップ。ハッシュタグで「#かーちゃんの故郷」「#北九州旅行」に出かけたことを明かした。
さらに、「もっと言えば かーちゃんを産んでくれたおばあちゃんもありがとう」と自身の祖母にも感謝を伝え、「#親父とおじいちゃんは？」とユーモアを交えつづった。
この投稿には、「素敵な写真にほっこりしました」「いくつになっても感謝を言えるのって本当に素敵です」「産んでくれてありがとう以上の嬉しい言葉はないですね」「親父とおじいちゃんは？に笑いました」などの声が寄せられている。
