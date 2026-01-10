¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤¬¥·ー¥º¥óÄÌ»»ÆÀÅÀ¤Ç¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥óÄ¶¤¨¡ÄNBAÎòÂå7°Ì¤ØÉâ¾å
¡¡1·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥âー¥À¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤ØÎ×¤ó¤À¡£Î¾¥Áー¥à¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1ÇÔ¤Ç¡¢8Æü¤Î2ÀïÌÜ¤Ç¤Ï¥¿¥ê¡¦¥¤ー¥½¥ó¤¬»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥ì¥Ó¥åー¤Î·ë²Ì¥Îー¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢102－103¤Ç¥í¥±¥Ã¥Ä¤¬ÀËÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ì¥ó¡¦¥·¥§¥ó¥°¥ó¤ò±¦Â¼óÇ±ºÃ¤Ç·ç¤¯¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥á¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥¤ー¥½¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ð¥ê¡¦¥¹¥ß¥¹Jr.¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥º¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£
¡¡¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ï1ÅÀ¥êー¥É¤Î56－55¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê7Ê¬57ÉÃ¤Ë¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤¬¥È¥Ã¥×²¼º¸¤«¤é¤³¤ÎÆü1ËÜÌÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÀ®¸ù¡£37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»3Ëü1422ÆÀÅÀ¤ËÃ£¤·¡¢¥¦¥£¥ë¥È¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡Ê¸µ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Û¤«¡¿3Ëü1419ÆÀÅÀ¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢NBAÎòÂå7°Ì¤Ø½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢Ê¿¶Ñ27.19ÆÀÅÀ¤ÇNBAÎòÂå6°Ì¡£¥¥ã¥ê¥¢18Ç¯ÌÜ¤ò¥×¥ìー¤¹¤ëÎòÂåÍ¿ô¤Î¥¹¥³¥¢¥éー¤Ï¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Îµð¿Í¡É¤ÎÄÌ»»ÆÀÅÀ¤ò¤âÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡10Æü¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤Ç¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤Ï¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î30ÆÀÅÀ¤Ë12¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥Þー¥¯¡£ÄÌ»»3Ëü1435ÆÀÅÀ¤È¤·¤¿¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤¬¼¡¤ËÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎòÂå6°Ì¤Ë¤¤¤ë¥Àー¥¯¡¦¥Î¥Ó¥Ä¥ー¡Ê¸µ¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¿3Ëü1560ÆÀÅÀ¡Ë¡¢Æ±5°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Ê¸µ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Û¤«¡¿3Ëü2292ÆÀÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥í¥±¥Ã¥Ä¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ë105－111¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç22¾¡13ÇÔ¤È¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹6°Ì¤Ë¤¤¤ë¡£
