決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … イオン、ツルハＨＤ、ＡＢＣマート (12月30日～1月8日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から9日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<8267> イオン 東Ｐ -9.18 1/ 8 3Q 24.54
<3391> ツルハＨＤ 東Ｐ -8.94 1/ 8 3Q －
<4187> 大有機 東Ｐ -6.90 1/ 8 本決算 0.66
<2670> ＡＢＣマート 東Ｐ -3.93 1/ 7 3Q 0.19
<4763> Ｃ＆Ｒ 東Ｐ -3.76 1/ 8 3Q 21.71
<7611> ハイデ日高 東Ｐ -3.61 1/ 6 3Q 28.41
<2792> ハニーズＨＤ 東Ｐ -3.57 1/ 7 上期 -16.29
<7679> 薬王堂ＨＤ 東Ｐ -3.16 1/ 6 3Q 0.37
<5932> 三協立山 東Ｐ -3.04 1/ 8 上期 -95.30
<8278> フジ 東Ｐ -2.78 1/ 8 3Q -19.13
<2918> わらべ日洋 東Ｐ -2.28 1/ 8 3Q 33.01
<9842> アークランズ 東Ｐ -2.22 1/ 6 3Q -27.43
<8237> 松屋 東Ｐ -1.97 1/ 8 3Q -48.31
<9946> ミニストップ 東Ｐ -1.61 1/ 8 3Q 赤縮
<2753> あみやき 東Ｐ -0.85 1/ 5 3Q -23.84
<9861> 吉野家ＨＤ 東Ｐ -0.39 1/ 7 3Q -1.79
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース