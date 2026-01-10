―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から9日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<8267> イオン 　　　　東Ｐ　　 -9.18 　　1/ 8　　　3Q　　　 24.54
<3391> ツルハＨＤ 　　東Ｐ　　 -8.94 　　1/ 8　　　3Q　　　　　－
<4187> 大有機 　　　　東Ｐ　　 -6.90 　　1/ 8　本決算　　　　0.66
<2670> ＡＢＣマート 　東Ｐ　　 -3.93 　　1/ 7　　　3Q　　　　0.19
<4763> Ｃ＆Ｒ 　　　　東Ｐ　　 -3.76 　　1/ 8　　　3Q　　　 21.71

<7611> ハイデ日高 　　東Ｐ　　 -3.61 　　1/ 6　　　3Q　　　 28.41
<2792> ハニーズＨＤ 　東Ｐ　　 -3.57 　　1/ 7　　上期　　　-16.29
<7679> 薬王堂ＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.16 　　1/ 6　　　3Q　　　　0.37
<5932> 三協立山 　　　東Ｐ　　 -3.04 　　1/ 8　　上期　　　-95.30
<8278> フジ 　　　　　東Ｐ　　 -2.78 　　1/ 8　　　3Q　　　-19.13

<2918> わらべ日洋 　　東Ｐ　　 -2.28 　　1/ 8　　　3Q　　　 33.01
<9842> アークランズ 　東Ｐ　　 -2.22 　　1/ 6　　　3Q　　　-27.43
<8237> 松屋 　　　　　東Ｐ　　 -1.97 　　1/ 8　　　3Q　　　-48.31
<9946> ミニストップ 　東Ｐ　　 -1.61 　　1/ 8　　　3Q　　　　赤縮
<2753> あみやき 　　　東Ｐ　　 -0.85 　　1/ 5　　　3Q　　　-23.84

<9861> 吉野家ＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.39 　　1/ 7　　　3Q　　　 -1.79

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース