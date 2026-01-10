―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から9日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　久光薬 <4530>
　26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比1.0％増の166億円となった。

★No.5　ＯＳＧ <6136>
　25年11月期の連結経常利益は前の期比12.8％増の223億円になり、26年11月期も前期比2.9％増の230億円に伸びる見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4530> 久光薬 　　　　東Ｐ 　 +43.13 　　1/ 6　　　3Q　　　　0.97
<3186> ネクステージ 　東Ｐ 　 +21.88 　　1/ 5　本決算　　　 22.26
<8233> 高島屋 　　　　東Ｐ 　 +12.41 　　1/ 6　　　3Q　　　-14.10
<9983> ファストリ 　　東Ｐ 　 +10.48 　　1/ 8　　　1Q　　　 15.29
<6136> ＯＳＧ 　　　　東Ｐ　　 +6.93 　　1/ 8　本決算　　　　2.89

<7649> スギＨＤ 　　　東Ｐ　　 +3.21 　　1/ 8　　　3Q　　　 14.46
<2659> サンエー 　　　東Ｐ　　 +2.83 　　1/ 7　　　3Q　　　　1.86
<3612> ワールド 　　　東Ｐ　　 +2.79 　　1/ 7　　　3Q　　　　8.18
<9948> アークス 　　　東Ｐ　　 +1.93 　　1/ 8　　　3Q　　　 15.74
<9793> ダイセキ 　　　東Ｐ　　 +1.33 　　1/ 7　　　3Q　　　　0.05

<3382> セブン＆アイ 　東Ｐ　　 +1.25 　　1/ 8　　　3Q　　　　3.02
<4343> イオンファン 　東Ｐ　　 +0.81 　　1/ 8　　　3Q　　　143.66
<8570> イオンＦＳ 　　東Ｐ　　 +0.77 　　1/ 8　　　3Q　　　　8.50
<8016> オンワード 　　東Ｐ　　 +0.67 　　1/ 8　　　3Q　　　 11.20

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース