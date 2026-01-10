

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から9日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 久光薬 <4530>

26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比1.0％増の166億円となった。



★No.5 ＯＳＧ <6136>

25年11月期の連結経常利益は前の期比12.8％増の223億円になり、26年11月期も前期比2.9％増の230億円に伸びる見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4530> 久光薬 東Ｐ +43.13 1/ 6 3Q 0.97

<3186> ネクステージ 東Ｐ +21.88 1/ 5 本決算 22.26

<8233> 高島屋 東Ｐ +12.41 1/ 6 3Q -14.10

<9983> ファストリ 東Ｐ +10.48 1/ 8 1Q 15.29

<6136> ＯＳＧ 東Ｐ +6.93 1/ 8 本決算 2.89



<7649> スギＨＤ 東Ｐ +3.21 1/ 8 3Q 14.46

<2659> サンエー 東Ｐ +2.83 1/ 7 3Q 1.86

<3612> ワールド 東Ｐ +2.79 1/ 7 3Q 8.18

<9948> アークス 東Ｐ +1.93 1/ 8 3Q 15.74

<9793> ダイセキ 東Ｐ +1.33 1/ 7 3Q 0.05



<3382> セブン＆アイ 東Ｐ +1.25 1/ 8 3Q 3.02

<4343> イオンファン 東Ｐ +0.81 1/ 8 3Q 143.66

<8570> イオンＦＳ 東Ｐ +0.77 1/ 8 3Q 8.50

<8016> オンワード 東Ｐ +0.67 1/ 8 3Q 11.20



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

