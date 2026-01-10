プロレスラー・ジャガー横田（64）の夫で「ジャガークリニック」を経営する医師・木下博勝氏（57）が10日までに自身のインスタグラムを更新。米国でインフルエンザの感染が急速に広まっていると報告した。

木下氏は「アメリカでインフルエンザの感染が急速に広がっています。クリスマスから年末年始の人の移動を経て、全米50州中45州で『感染が増加または激増』と報告されました。これは、過去10年以上で最も流行した昨シーズンをも上回る勢いとされています」と報告。

「今回の流行の中心は、A型インフルエンザ（H3N2）です。その90％以上が『サブクレードK』という変異株で、感染力の強さが指摘されています。昨シーズンは子どもの死亡例が288人と非常に多く報告されました。今シーズンは現時点で9人にとどまっていますが、救急外来を受診する子どもの割合はすでに昨年を上回っているというデータもあり、今後の動向には注意が必要です」とした。

また「インフルエンザは、『ただの高熱の病気』ではありません。特に、子ども、高齢者、基礎疾患のある方では重症化や合併症のリスクがあります」と強調し「日本でも、一旦流行のピークは超えていますが、人の動きが増えるこの時期、手洗い・マスク・体調不良時の外出自粛、そしてワクチン接種が重要です。『例年通りだから大丈夫』ではなく、流行の質が変わっている可能性を意識した行動が求められます」と注意を呼びかけていた。