仲野太賀、大河ドラマの主演オファー回想「ノールックで…」 ”紙1枚”に「膝から崩れ落ちました」
大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）のトークスペシャル『大河ドラマ 豊臣兄弟！〜なにわの夢のはじまり〜』が10日、NHK大阪ホールで開かれた。主演を務める俳優の仲野太賀と共演する池松壮亮が登壇。仲野がオファーを受けた時のことを振り返った。
【画像】「手をつないで登場！」大歓迎を受けた仲野太賀、池松壮亮
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）を仲野が、藤吉郎（のちの豊臣秀吉）を池松が演じる。
会場は、秀吉と秀長とゆかりの深い大阪城のほど近いところに位置するNHK大阪ホール。『豊臣兄弟！』に関連する大阪での初イベント。まず初回再放送のパブリックビューイングが行われ、第1話を見守った。
その後、仲野（秀長）と池松（秀吉）が手をつないで、観客は大きな拍手とともに歓迎した。1話を終え仲野は半年かけての撮影を経て「ホッとした」とニッコリ。たくさんの反響もあったようで「この先も頑張れるようなあたたかいメッセージをいただけてうれしかった」と話した。池松は、こんにちも大阪人に愛されている秀吉を演じるにあって「覚悟を決めてきました」と言い「ダメだったらお問い合わせください」とコメントし、会場の笑いを誘った。
オファーを受けた時のことを回想した仲野。別作品で撮影を終えた帰りの車内、「助手席にいたチーフマネージャーが『太賀くん、これ見て』ってノールックでペラの紙を渡してきた」と言う。それがまさか、大河ドラマの主演オファーについて書かれた書類。「驚きのあまり、マンガで口からマルバツサンカクが…ちょうど、あれが出ました。あわわわわって膝から崩れ落ちました」と振り返った。
自宅に帰ってからも「リビングで紙を持ってうろちょろして…ドッキリじゃないよなあって、ずっとそわそわしてました」と振り返り、「大河ドラマの主役って俳優を始めた時からの夢ではあったけれど、いざ俳優を始めたら、それがどれだけすごいことか痛感して、大きい夢も頭の片隅にあった。それが突然、目の前に現れて…。実感がわかないまま、時間が経ったっていう感じ」と話した。
