¡Ú³ÚÅ·¡Û Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾¡¤Á¤¿¤¤¡×£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñÆâÉüµ¢
¡¡³ÚÅ·¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬£±£°Æü¡¢²Æì¸©Æâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¡££±£±Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£±£µÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÅÏÊÆ£±Ç¯ÌÜ¤Ë£±£¶¾¡¡¢£±£·¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¤â£²¥±¥¿¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòµ¨¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÂàÃÄ¸å¡¢£µ·î¤Ë¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢£¸·î¤«¤é¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼£³£Á¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤ÏÊÆ¹ñ»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÄ´À°¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÄ´À°¤Ï¡Ë¾¯¤·Áá¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È£²·îÃæ½Ü¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìó£²½µ´Ö¤°¤é¤¤Áá¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡¢ºÇ½é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·Áá¤á¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£±£¶£µ¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ë¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¾¡¤Á¤¿¤¤¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£