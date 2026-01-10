１月１０日の中山９Ｒ・黒竹賞（３歳１勝クラス・ダート１８００メートル＝１０頭立て）は、マクリール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ロードカナロア）が後方からまくって単勝１・７倍の断然人気に応えた。勝ち時計は１分５４秒１（良）。

「過去のレースを見てもポテンシャルはかなりあるなと感じていました。距離も延びますし、初めての右回り。色々と試金石になる部分が多いなという気持ちでした」と横山武史騎手。スタート後は無理せず後方に待機したが、向こう正面で前に押し上げたタイセイエムロードに続く形で、外から先団へ。残り１ハロンで抜け出すと２馬身差をつけて未勝利戦から２連勝を決めた。鞍上は「砂もしっかり浴びて、決して楽なレースではなかったですけど、直線でエンジンかかってからは強かったです。かなり良くなると思うので、期待できる馬ですね」と能力の高さを改めて実感した様子。

手塚久調教師は「操縦性はいいですけど、ジョッキーがうまく促さないと進んでいかない。まだオートマのギアではなくてマニュアル。ギアが上がれば止まらないですけど、オートマになれるようにすれば、もっといいと思います」と、さらなる進化を目指していく。