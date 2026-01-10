「ふぉ〜ゆ〜」の越岡裕貴がアキレス腱断裂のため、出演予定だったミュージカル「ダブル・トラブル ＴＡＫＥ２ 〜Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ Ｅｎｄｉｎｇ〜」を降板することになった。１０日にミュージカルの公式サイトで報告された。

「【重要】出演者交代に関するお知らせ」と題し、主催者の株式会社シーエイティプロデュースが報告。「ミュージカル『ダブル・トラブル ＴＡＫＥ２ 〜Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ Ｅｎｄｉｎｇ〜』に兄ジミー役で出演を予定しておりました越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）さんが、アキレス腱断裂のためやむなく、降板することとなりました」と降板を発表。

「報告を受けて、越岡さん、演出のウォーリー木下さん、本作プロデューサーと協議の結果、越岡さんの出演は難しいとの判断に至り、また、一日も早い回復を願い、治療とリハビリに専念いただくことにいたしました。出演を楽しみにされていたお客様には、ご迷惑、ご心配をおかけすることを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして「これを受けまして、兄ジミー役として、以前『ダブル・トラブル』で同役を演じ、素晴らしい歌唱とダンスを披露していただいた上口耕平さんに出演いただくこととなりました」と代役は俳優の上口耕平に決まったことも報告。「なお、本出演者交代に伴い、ご希望のお客様にはチケットの払い戻しを承ります。詳細は下記をご確認ください。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」と伝え、「日本公演のために書き下ろした世界初演『ダブル・トラブル ＴＡＫＥ２ 〜Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ Ｅｎｄｉｎｇ〜』 出演者・スタッフ一同、ご来場をお待ちしております」と呼びかけた。