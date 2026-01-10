メゾン・ルルー初出店！東武百貨店池袋本店「ショコラマルシェ」
東武百貨店 池袋本店は、2026年1月28日(水)から2月14日(土)まで、8階催事場にて『ショコラマルシェ』を開催。
今回は売場面積を約2割拡大し、過去最大となる410坪の会場で展開されます。
東武百貨店 池袋本店「ショコラマルシェ」
開催期間：2026年1月28日(水)〜2月14日(土)
開催場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場
営業時間：午前10時〜午後7時
初出店32ブランドを含む合計139ブランドが集結し、過去最大規模での開催となる本イベント。
会場で作りたてを楽しめるイートイン＆実演コーナーは約2倍の13ブランドが登場し、その場でしか味わえないチョコレートスイーツが種類豊富に提供されます。
また、チョコレートを使ったマカロンや焼き菓子、思わず写真を撮りたくなるような「映える」チョコレートなども強化。
「バレンタインギフト」「友チョコ」「自分へのご褒美」など、多様化するニーズに応えるバリエーション豊かな品揃えです。
カカオ高騰の影響などがある中、昨年の過去最高売上更新に続き、本年は売上前年比105％を見込んでの開催となります。
メゾン・ルルー「キャラメルバー5本セットA」
初出店ブランド。
キャラメルを薄く伸ばしてチョコレートでコーティングした一品。
相性の良いフレーバーを厳選したメゾン・ルルーの人気商品です。
価格：4,806円(5本入)
クルイゼル「クルイゼル ギモーヴベア」
初出店ブランド。
ふんわりと軽い食感のギモーヴを、カカオ63％のダークチョコとカカオ39％のミルクチョコで包み、可愛いベア型に仕上げられています。
価格：2,700円(6個入)
キャギ ド レーブ「コフレロン」
初出店ブランド。
カカオ33〜87.5％のこだわり抜いた7種を味わえる鍵型ショコラ。
華やかな見た目とカカオのアロマが至福の時間をもたらします。
価格：1,836円(19個入)
ダリケー「カカオが香るチョコレート・トリュフ-shizuku-」
初出店ブランド。
インドネシアの農家とともに品質を高めたカカオを使用。
柑橘と茶が織りなすアロマが優雅な余韻を残す6種のトリュフです。
価格：3,197円(6個入)
カカオサンパカ「ルナ セレクション3種」
東武限定品。
宝石のようなフォルムと鮮やかな彩りがきらめく、センセーションな3種のボンボンチョコレート。
フルーツのみずみずしい味わいが口の中に広がります。
価格：1,890円(3個入)
アンソンバーグ「アンソンバーグウイスキー コレクション5P」
初出店ブランド。
シングルトン、ダルウィニー、オーバン、タリスカー、ラガヴーリンといった世界的に有名なウイスキー5種をダークチョコに閉じ込めました。
価格：1,998円(5個入) ※アルコール使用
ナカムラチョコレート「セレブレーションBOX」
初出店ブランド。
オーストラリア在住のショコラティエール中村有希氏が生み出す新感覚のチョコレートです。
価格：5,238円(9個入)
メレ・ド・ショコラ「メリメロ ベリーベリー ラヴィアン」
初出店ブランド。
フリーズドライのフルーツにチョコを染み込ませた新食感ショコラ。
ストロベリー、ラズベリー、青島みかんの3種がアソートされています。
価格：2,700円(105g)
クレープとエスプレッソと「ストロベリーショコラダブルメルト」
初出店・実演販売。
香り高いショコラ生地にミルキーな生クリーム、ラズベリージャム、チョコクッキーを入れ、上には自家製の甘さ控えめなチョコクリームと国産のイチゴをトッピング。
ホワイトチョコとミルクチョコをダブルでメルトした贅沢な一品です。
価格：1,600円(1個)
バビ「クレープ」
実演販売。
モチモチ食感のクレープ生地に、ジェラートや生クリーム、BABBI特製のソースをトッピング。
ドバイチョコレート、塩キャラメルダブルナッツ、プラリネチョコレートの3種を展開。
この期間、関東では池袋東武でしか味わえないスイーツです。
価格：イートイン 各1,650円(1個)
ブノワ・ニアン「クッキー オ モルソー ド ショコラ」
実演販売。
店内で焼き上げる出来たての自家製クッキー。
こだわりのチョコや発酵バターでくちどけの良い食感に仕上げられています。
価格：864円(1個)
ナイトカカオバイココディー「70％ダークチョコジェラート」
東武限定品・数量限定。
70％ダークチョコを使ったリッチな味わいのジェラートにカットした生チョコをトッピング。
※生チョコトッピングは先着500名様限定。
価格：イートイン 693円(1個)
ショコラトリー雨の詩「ソフトクリーム」
ショコラマルシェ初出店。
本格ショコラと、ソフトクリームでは珍しいチョコミントの2種を展開。
生チョコと割チョコで贅沢に仕上げられています。
価格：イートイン 各821円(1個)
アンフィニ「チョコレートソフト」
加賀金沢の森八が手がけるショコラトリー。
和と洋をかけ合わせた複雑で繊細な味わいのソフトクリームです。
価格：イートイン 770円(1個)
＆アールグレイ「香るティージェラート」
ショコラ フランボワーズやヘーゼルナッツキャラメルなど、2026年バレンタイン限定チョコジェラート4種が登場。
価格：イートイン 825円(トリプル) / 715円(ダブル)
ジャン＝ポール・エヴァン「ソルベ パリジャン カカオ クルスティヤン」ほか
ショコラマルシェ初出店。
濃厚なビターチョコレートソルベにはフランボワーズソース、ヴァニラアイスにはチョコレートソースを合わせ、それぞれに合うクルスティヤンをトッピング。
「ソルベ パリジャン カカオ クルスティヤン」「グラス パリジェンヌ ヴァニーユ クルスティヤン トゥ」の2種を展開。
価格：イートイン 各990円(1個)
ウミネコパーラー「ストロベリードバイショコラ」
ショコラマルシェ初出店。
定番の苺ピスタチオをバレンタインバージョンにアレンジ。
サクサク食感が美味しいドバイチョコをかき氷にアレンジし、苺ソースと合わせています。
出店期間：1月28日(水)〜2月4日(水)
価格：イートイン 2,200円(1個)
ティーマリア「マカロン」
初出店ブランド。
厳選したアールグレイ茶葉をガナッシュクリームに混ぜ込んだ気品あふれるマカロン。
「マカロン チョコ＆アールグレイ」（1,188円/3個入）と、「マカロン アールグレイ」（1,059円/3個入）がラインナップ。
ソイルチョコレート＆マメイルナマチョコレートマカロン「生チョコマカロン」
カカオ豆からこだわった生チョコを挟んだマカロンを一度に味わえる贅沢な一箱。
価格：3,701円(6個入) ※アルコール使用
アンフィニ「テリーヌあんショコラ」
数量限定品。
地酒とレモン風味が漂うオーガニックチョコに、自家製あんこをブレンドしたホワイトチョコ。
和菓子を思わせる優しい味わいです。
価格：3,888円(1本307g) ※アルコール使用
アミリー「アミリー チアフル チョコチップ生クッキー」
ショコラマルシェ初出店。
こだわり素材をふんだんに使ったハンドメイドのクッキーです。
価格：1,988円(4個入)
Gバターズ「Gバターズ バターサンド」
ショコラマルシェ初出店。
カカオの香り豊かなショコラ、甘くてほろ苦いショコラ キャラメルなど4種の詰合せ。
価格：2,592円(4個入)
ピスタアンドトーキョー「ピスタチオロッシュ」
ショコラマルシェ初出店。
ピスタチオチョコレートに薄焼きクレープ生地のフィアンティーヌと刻みピスタチオを合わせ、隠し味にキャラメルチップでコクと食感をプラスしています。
価格：1,944円(6個入)
メゾン・ヴェルディエ「ぶどうのチョコKif-Kif 95gボトル」
初出店ブランド。
みずみずしいゴールドレーズンをボルドー産の貴腐ワインでマリネし、ビターチョコで包みました。
価格：2,484円(95g) ※アルコール使用
メゾン・ショーダン「パヴェ ア ロランジュ」
初出店ブランド。
複数ブレンドしたビター系クーベルチュールをベースに、オレンジのテイストをプラスした柑橘の香り高いパヴェです。
価格：2,700円(25個入)
メサージュ ド ローズ バイ カレンド「ベルローズ」
初出店ブランド。
お花屋さんが作った、本物と見間違えるほど繊細な色とりどりのバラ型ショコラです。
価格：3,219円(5個入)
ホテルズ プログレス「ペタルパピヨンアズール」
自然由来の素材にこだわるスイーツブランド。
花びらのようなペタルチョコに、パピヨンをかたどったオーナメントチョコが添えられています。
価格：5,001円(120g)
担当者は、以下のように期待を込めて語ってくださいました。
カカオ高騰などによる値上げは全体で平均約5〜10％増となりますが、ご褒美需要などご自身でチョコレートを楽しむ傾向が強まるなか、買い控えの影響は少ないと予想しています。
売場面積を約2割拡大し、過去最大規模で展開される東武百貨店 池袋本店のバレンタインイベント。
初出店や実演コーナーの充実により、ギフト選びから会場でのスイーツ体験まで幅広く楽しめます。
東武百貨店 池袋本店「ショコラマルシェ」の紹介でした。
